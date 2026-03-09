PSG-Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Le Parc des Princes s’apprête à vibrer ce mercredi 11 mars. Le Paris Saint-Germain accueille les Blues de Chelsea pour un huitième de finale aller de Ligue des champions aux allures de revanche.

Pour la 14e saison consécutive, les Parisiens disputent les phases finales de la C1, mais le chemin a été sinueux. Qualifié dans la douleur lors des barrages contre l'AS Monaco (victoire 3-2 à l'aller, nul 2-2 au retour), le club de la capitale doit hausser son niveau de jeu.

L’adversaire n’est autre que Chelsea qui avait battu les Parisiens en finale de la Coupe du monde des clubs l'été dernier (3-0). Si les confrontations historiques de 2015 et 2016 en Ligue des champions avaient souri au PSG, le souvenir de la défaite cet été reste dans toutes les têtes parisiennes.

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Deux géants aux dynamiques opposées

Côté parisien, la machine de Luis Enrique semble marquer le pas. Malgré une première place en Ligue 1, le PSG ne survole plus les débats. Battus à domicile par Monaco vendredi dernier (1-3), les coéquipiers d'Ousmane Dembélé affichent une irrégularité chronique. Avec seulement un point d'avance sur Lens en championnat, Paris joue gros sur sa scène de prédilection.

À Londres, Chelsea affiche une sérénité retrouvée. En s’imposant à Naples lors de l'ultime journée de la phase de ligue, les Blues ont validé leur place directement dans le top 8 européen, s'évitant les foudres des barrages. Actuellement 5èmes de Premier League, les Londoniens restent sur des performances solides à l'extérieur, notamment un succès probant à Aston Villa (1-4), malgré une alerte le week-end dernier en FA Cup face à Wrexham (victoire 2-4 après prolongations).

Les compositions probables de PSG-Chelsea

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee (ou Mayulu) - Barcola, Dembele (ou Doué), Kvaratskhelia.

Chelsea : Sanchez - James (ou Gusto), Chalobah, Fofana, Cucurella (ou Hato) - Santos, Caicedo - Palmer, Fernandez, Pedro Neto - Pedro.

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Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder PSG-Chelsea ?

Le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Chelsea sera diffusé en intégralité et en exclusivité ce mercredi 11 mars à 21h00 sur CANAL+.

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