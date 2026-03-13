Sport à la maison : le vélo elliptique connecté Moovyoo à -50%

Vous cherchez un équipement cardio efficace pour vous entraîner à la maison sans exploser votre budget. Le vélo elliptique Moovyoo Spectre 2.0 voit son prix passer de 799 € à 399 € chez fitnessboutique.fr. Un appareil complet pensé pour un entraînement régulier et connecté.

À retenir sur cette promo fitness

Vélo elliptique Moovyoo Spectre 2.0 à 399 € au lieu de 799 €

Réduction de 400 €, soit 50 % d’économie

Console Bluetooth compatible Kinomap et Zwift

Inertie de 14 kg avec 16 niveaux de résistance magnétique

Vélo elliptique conçu pour un usage domestique régulier

PROFITER DE LA PROMO

Un vélo elliptique pensé pour s’entraîner chez soi

Le Moovyoo Spectre 2.0 est un vélo elliptique conçu pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer un entraînement cardio régulier à domicile. Il vise particulièrement les utilisateurs débutants à intermédiaires qui recherchent un appareil simple à utiliser mais suffisamment complet pour progresser.

Son système de résistance magnétique motorisée propose 16 niveaux d’intensité. Vous pouvez ainsi adapter l’effort à votre niveau, que ce soit pour une séance douce de remise en forme ou un entraînement plus soutenu. La roue d’inertie de 14 kg favorise un mouvement fluide et stable, un point essentiel pour préserver le confort pendant l’effort.

La foulée de 40 cm offre une amplitude naturelle qui se rapproche des mouvements de la marche rapide ou du jogging. Résultat, l’exercice sollicite efficacement les jambes, les fessiers et le système cardiovasculaire tout en restant doux pour les articulations.

La console intégrée affiche les données essentielles pendant l’entraînement. Vous pouvez suivre la vitesse, la distance parcourue, le temps d’exercice, les calories brûlées ou encore la cadence de pédalage. Les capteurs tactiles placés sur le guidon permettent également de consulter la fréquence cardiaque pendant la séance.

DÉCOUVRIR L’OFFRE

Un appareil qui rend les entraînements plus motivants

L’un des points forts du Moovyoo Spectre 2.0 repose sur sa connectivité. Grâce au Bluetooth intégré, la console est compatible avec les applications d’entraînement interactives Kinomap et Zwift. Ces plateformes permettent de transformer une séance classique en expérience immersive.

Vous pouvez par exemple pédaler virtuellement sur des parcours filmés dans le monde entier ou suivre des séances guidées avec différents niveaux de difficulté. Pour beaucoup d’utilisateurs, cette dimension interactive aide à rester motivé sur la durée.

Le vélo elliptique intègre aussi un support pour tablette ou smartphone. Il devient alors simple de suivre un parcours virtuel, regarder une vidéo ou écouter un podcast pendant l’effort. Ce type de détail change souvent la perception d’une séance d’entraînement à domicile.

Côté confort, l’appareil dispose de repose-pieds larges réglables sur trois positions afin de s’adapter à différentes morphologies. Les roulettes de déplacement facilitent le rangement après la séance. Les compensateurs de niveau permettent également de stabiliser l’appareil sur différents types de sol.

Avec des dimensions de 145 cm de long, 57,5 cm de large et 172 cm de haut, le Moovyoo Spectre 2.0 reste relativement compact pour un appareil de cardio domestique. Il peut accueillir des utilisateurs jusqu’à 120 kg et convient aux personnes mesurant entre 1,50 m et 1,90 m.

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Une forte remise chez fitnessboutique.fr

Le Moovyoo Spectre 2.0 est actuellement proposé à 399 € au lieu de 799 € sur fitnessboutique.fr. Cette baisse de prix représente une économie de 400 €, soit 50 % de réduction sur ce vélo elliptique destiné à un entraînement cardio régulier à domicile.