Prix de Diane 2026 : date, programme, partants, favoris et pronos, tout savoir

Le Prix de Diane Longines revient à Chantilly ce dimanche 14 juin 2026 pour sa 177e édition. Réservée aux meilleures pouliches de 3 ans, cette épreuve mythique du calendrier hippique mêle prestige, élégance et très haute performance. Cette année, l'Irlandais Aidan O'Brien aligne une favorite quasi intouchable, l'invaincue Diamond Necklace, face à un carré de Françaises bien décidées à défendre leur terrain.

Voici tout ce que vous devez savoir : horaires, programme, partantes, pronostics et offre PMU Play.

Prix de Diane 2026 : date, lieu et horaires

Vous retrouvez le Prix de Diane Longines ce dimanche 14 juin 2026 sur l'hippodrome de Chantilly. Le départ de la course reine est donné à 16h05, sur la piste du Jockey-Club, pour une distance de 2100 mètres sur le gazon, corde à droite. L'allocation atteint 1 000 000 €, à la hauteur du statut Groupe I de l'épreuve.

La journée commence dès 11h00 avec l'ouverture des portes et le lancement des animations. À midi, le Village de Diane accueille le traditionnel pique-nique chic. La première course s'élance à 13h30. À 15h50, rendez-vous au rond de présentation pour admirer les pouliches engagées, avant le grand départ à 16h05. La fête se prolonge ensuite avec le DJ set des Folies de Diane à partir de 19h20. Les portes ferment à 21h30.

Côté météo, prévoyez une journée plutôt clémente : un ciel peu nuageux, environ 21 °C et un vent léger de nord-ouest autour de 9 km/h.

Le Prix de Diane, c'est quoi ? Le sommet réservé aux pouliches

Le Prix de Diane porte le label Groupe I, soit le plus haut niveau de la hiérarchie des courses. Il sacre chaque mois de juin la meilleure pouliche de 3 ans, française ou étrangère, de la génération classique. Cette épreuve existe depuis 1843 : la « Société d'Encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France » l'a créée pour offrir une version tricolore des « Oaks » anglaises, inaugurées en 1779.

Les autorités françaises se sont alors démarquées de leurs homologues britanniques en retenant une distance plus courte : 2100 mètres, contre 2400 mètres pour les Oaks, encore aujourd'hui. Cette distance exige un mélange rare de vitesse et de tenue. Chez les mâles, le Prix du Jockey-Club joue le même rôle de course de sélection, sur le même tracé, deux semaines plus tôt.

Le « Diane » réunit chaque année les meilleures femelles de la génération, souvent une quinzaine au départ, ce qui confère à l'épreuve un caractère extrêmement sélectif. D'authentiques cracks y ont inscrit leur nom : l'invaincue Zarkava en 2008, Trêve en 2013, ou encore Allez France en 1973, toutes futures lauréates du Prix de l'Arc de Triomphe. Golden Lilac, Divine Proportions, Pawneese, Laurens, Indian Skimmer ou Aquarelliste figurent aussi à ce palmarès d'exception.

PARIER SUR LE PRIX DE DIANE

Une course glamour, vitrine de l'élégance

Le Prix de Diane n'est pas qu'une affaire de chronomètre. Tenues raffinées, chapeaux chics et concours d'élégance en font l'un des plus beaux rendez-vous mondains de l'année. La maison Hermès l'a longtemps parrainé, de 1983 à 2007, sous sa devise « Que l'élégance règne ! ». Depuis 2011, c'est l'horloger Longines, spécialiste des instruments de haute précision, qui donne son nom à l'épreuve.

Les partantes du Prix de Diane 2026 : 11 pouliches au départ

Après une série de forfaits, elles ne sont plus que onze à se ranger sous les ordres du starter. Le retrait de Concorde Agreement, victime d'un épisode de fièvre selon son entraîneur Pierre Groualle, prive le clan français d'une de ses cartes maîtresses. Quatre Françaises affrontent désormais un solide contingent venu d'outre-Manche, fort de sept unités.

Voici la liste officielle des partantes, avec le numéro, le tirage à la corde, le jockey et l'entraîneur :

N° Pouliche Corde Jockey Entraîneur 1 Evolutionist 5 S. Foley K. R. Burke 2 Moments of Joy 8 W. M. Lordan A. P. O'Brien 3 Habibi 2 C. Demuro J.-C. Rouget 4 Evita 9 C. Soumillon C. & Y. Lerner 5 Pink Panthera 6 T. Piccone P. Cottier 6 Esna 11 J. W. Doyle B. J. Meehan 7 Inis Mor 4 O. Murphy D. Menuisier 8 Diamond Necklace 3 R. L. Moore A. P. O'Brien 9 Felicitas 7 K. Shoemark E. C. D. Walker 10 Green Spirit 1 M. Guyon Chr. Head 11 Lilt 10 T. Marquand W. J. Haggas

Toutes portent 57 kg et appartiennent à la génération des femelles de 3 ans.

Diamond Necklace, l'immense favorite

Une candidature écrase le débat : Diamond Necklace. La protégée d'Aidan O'Brien reste invaincue en quatre sorties et aborde le Diane avec un statut de grandissime favorite. Fille de St Mark's Basilica, lauréat du Derby français sur ce même tracé, elle a déjà remporté les deux premiers classiques tricolores de sa génération, le Prix Marcel Boussac et la Poule d'essai des Pouliches, qu'elle a survolés à ParisLongchamp.

Sœur de Chicquita, deuxième du Diane 2013 derrière Trêve, elle vise un improbable triplé dans les classiques français de sa génération. Adjugée 1 700 000 € lors de la vente de yearlings d'août 2024 chez Arqana, elle place la barre très haut. Son parcours sans défaut n'est pas sans rappeler celui d'une certaine Zarkava. Tirée au 3 à la corde malgré le numéro 8 au torchon, elle bénéficie d'une position idéale : sur les seize dernières années, onze lauréates du Prix de Diane portaient un numéro de corde inférieur à 7.

Aidan O'Brien, roi incontesté des Classiques en Europe, ne compte pourtant qu'un seul succès dans le « Diane », avec Joan of Arc en 2021. Après avoir trusté le podium du Qatar Prix du Jockey-Club, il vise logiquement la victoire avec sa championne.

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Les chances françaises : Green Spirit en porte-drapeau

Quatre Françaises tentent de tenir la dragée haute à l'ogre irlandais. Green Spirit, troisième de la Poule d'essai des Pouliches, s'annonce comme la meilleure chance tricolore. Excellente finisseuse derrière Diamond Necklace le 10 mai, elle s'élance qui plus est du 1 à la corde, position de choix. Entraînée par Christophe Head et montée par Maxime Guyon, elle endosse le rôle de porte-drapeau.

Evita, lauréate à sa dernière sortie et issue de la ligne du Saint-Alary, doit composer avec le 9 à la corde, moins favorable. Elle peut néanmoins compter sur la maestria de Christophe Soumillon. Habibi, entraînée à Pau par Jean-Claude Rouget, défend elle aussi la ligne du Saint-Alary et part du 2, idéalement placée. Enfin, Pink Panthera réalise le grand saut en disputant son premier Groupe. Forte de six sorties, elle est entraînée par le Marseillais Patrice Cottier, vainqueur du Diane 2024 avec Sparkling Plenty selon un schéma de carrière très proche.

Favorites et pronostics : notre avis sur le Prix de Diane 2026

Notre favorite désignée : Diamond Necklace (n° 8). Invaincue, elle n'a jamais eu à forcer son talent pour s'imposer dans ses deux Groupes I à ParisLongchamp. C'est la pouliche à battre, et la mission s'annonce difficile pour ses rivales.

Pour compléter votre jeu, Green Spirit (n° 10) défend les couleurs françaises avec les meilleures références et un finish redoutable. Evolutionist (n° 1), deuxième des 1000 Guinées de Newmarket et déjà lauréate en France du Prix de la Grotte, passe un test sur la distance mais possède une vraie pointe de vitesse. Esna (n° 6) a impressionné lors de sa dernière sortie et reste une grande pouliche capable de surprendre. Enfin, Inis Mor (n° 7), associée à Oisin Murphy et David Menuisier, peut se mêler à l'arrivée.

Notre base de jeu : Diamond Necklace en numéro un, à associer à Green Spirit, Evolutionist, Esna et Inis Mor pour vos combinés.

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Comment suivre le Prix de Diane Longines

Vous pouvez vivre la course en direct sur l'hippodrome de Chantilly, où les portes ouvrent dès 11h00, ou la suivre à la télévision et en streaming via les diffuseurs habituels des grandes réunions hippiques, dont Equidia. Le tracking de la course est disponible pour suivre en temps réel la position des pouliches. Rendez-vous au rond de présentation à 15h50 pour le défilé, puis sur la piste à 16h05 pour le grand départ.

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Prix de Diane 2026 : les questions fréquentes

Quand a lieu le Prix de Diane 2026 ?

Le dimanche 14 juin 2026, à Chantilly. Le départ de la course est donné à 16h05.

Quelle est la distance du Prix de Diane ?

La course se dispute sur 2100 mètres, sur le gazon de la piste du Jockey-Club, corde à droite.

Qui est la favorite du Prix de Diane 2026 ?

Diamond Necklace, l'invaincue protégée d'Aidan O'Brien, s'impose comme la grandissime favorite.

Quelle est la meilleure chance française ?

Green Spirit fait figure de porte-drapeau tricolore, devant Evita, Habibi et Pink Panthera.

Quelle est la dotation du Prix de Diane ?

L'allocation totale s'élève à 1 000 000 €, conforme au statut Groupe I de l'épreuve.