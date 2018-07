Dopage : l'UCI blanchit Chris Froome qui fera le Tour de France

Sur la base des conclusions de l'Agence mondiale antidopage qui a admis le 28 juin que ce taux excessif de salbutamol ne constituait pas un contrôle positif, l'UCI a «décidé de clore la procédure» envers Chris Froome. «Je suis ravi d'avoir été blanchi par l'UCI», a commenté le cycliste britannique.

Team Sky have welcomed the decision by the UCI to dismiss the case against Chris Froome.





