Patrice Evra élu pire consultant de la Coupe du monde

Patrice Evra a reçu la note de 1,5 sur 10 dans un classement des consultants de la Coupe du monde réalisé par The Guardian, terminant ainsi à la dernière place.

L'ancien international commente les matchs de la compétition pour la chaîne britannique ITV. Pour son classement, The Guardian a évalué 34 consultants de la BBC et de ITV.

Patrice Evra est le seul à récolter une note en dessous de la moyenne, d'anciens joueurs comme Franck Lampard et Rio Ferdinand ayant obtenu respectivement 8/10 et 7,5/10. « De sa condescendance avec Eni Aluko à sa posture avachie en passant par ses commentaires paresseux nous faisant croire qu’il nous accorde une faveur, Evra a empesté la Russie », peut-on lire dans le commentaire accompagnant la note.

Accusé de sexisme

L'ancien joueur de l'OM avait été à l'origine d'une polémique en raison de son attitude, jugée condescendante et sexiste, suite à une analyse de Eni Aluko, la joueuse de la Juventus de Turin. Sur le plateau d'ITV sport, Patrice Evra l'avait applaudi de manière condescendante en lui disant « very good », ce qui avait suscité de vives critiques de la part des journalistes et des internautes.