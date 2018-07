Mbappé en tête des recherches sur le Web avant les demi-finales du Mondial

L'attaquant des Bleus attire décidément les regards. A quelques heures de la demi-finale contre la Belgique, ce mardi à 20h, il figure en tête des recherches des internautes, au niveau mondial.

Ces requêtes Google Trends, qui regroupent les demandes sur le moteur de recherche classique, sur Youtube et sur Google Actus, dévoilent également d'autres infos. Derrière Mbappé, arrivé l'attaquant belge surpuissant Romelu Lukaku, suivi, à la troisième place, de notre Antoine Griezmann national.

DÉJÀ PREMIER AVANT LES QUARTS

Il est intéressant de noter que le phénomène a tendance à se confirmer. Déjà, avant le quart de finale contre l'Uruguay, Kylian Mbappé figurait en tête des recherches sur les sites Google. Son énorme match contre l'Argentine, en huitième, n'y est sans doute pas étranger.

En ce qui concerne les recherches concernant les équipes présentes pour ces demies, la France semble moins intéresser les internautes, puisqu'elle arrive… quatrième. Peut-être parce qu'elle comporte de nombreuses stars, jouant dans des championnats majeurs. Elle est en tout cas devancée par la Belgique, troisième, la Croatie, deuxième, et enfin, l'Angleterre, à la première place.

l'angleterre en tête des requêtes

Les Three Lions sont arrivés en Russie avec un effectif, il est vrai, assez mystérieux, derrière les deux stars que sont Harry Kane et Dele Alli. Et ce même si le gardien, Jordan Pickford, commence à faire parler de lui, en bien. Ce qui n'est pas rien pour un "goalkeeper" anglais.

Yes, Jordan Pickford. Vital and excellent save. — Gary Lineker (@GaryLineker) 7 juillet 2018

Pour accéder à l'ensemble des données Google Trends sur le Mondial 2018, rendez-vous ici.