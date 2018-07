Angleterre : Une statue pour le sélectionneur Gareth Southgate ?

Alors que l’Angleterre se prépare à disputer, face à la Croatie mercredi, la deuxième demi-finale de son histoire en Coupe du Monde, la première depuis 1966, une pétition s’est ouverte pour réclamer qu’une statue à la gloire de Gareth Southgate, sélectionneur anglais, soit érigée dans la ville où il a grandi.

«Nous n'excluons rien. Nous réfléchissons à la meilleure manière pour rendre hommage à Gareth et à ce qu'il a fait pendant cette Coupe du monde. Je suis généralement pessimiste à propos de tout mais je suis de plus en plus excité et commence à croire que nous pouvons gagner», a indiqué Peter Lamb, le maire de Crawley.

Né à Watford en 1970, l’ancien défenseur central (47 ans, 57 sélections) désormais entraîneur national a grandi à Crawley dans le bourg du West Sussex, situé au sud de Londres.

Gareth Southgate a pris les rênes de la sélection anglaise le 27 septembre 2016, succédant à Sam Allardyce. Avec lui, l’Angleterre avait terminé invaincue sa campagne de sa qualification pour le Mondial russe.

2e du groupe G derrière la Belgique, les Anglais ont éliminé la Colombie en huitième de finale puis la Suède en quart de finale.