Coupe du monde 2018 : le lexique du football belge

Il n’est pas toujours évident de comprendre les Belges quand ils parlent football. Ils utilisent un vocabulaire bien spécifique, qui hésite entre anglicismes et du flandricismes. Voici un lexique pour bien maîtriser les différentes expressions avant la demi-finale entre la France et la Belgique.

Les parties du terrain

Le grand rectangle : la surface de réparation



Le petit rectangle : les six mètres



La latte : la barre transversale



Le plafond : la partie supérieure du but

Les règles

Un ref ou referee : un arbitre



Une carte jaune ou rouge : un carton jaune ou rouge



Un partage : un match nul

Les actions

Un coup de réparation ou un coup de pied de réparation : un penalty



Un coup de pied de but : un dégagement aux six mètres



Un coup de coin : un corner



Un shot : un tir



Un autogoal : un but contre son camp



Un assist : une passe décisive

Les joueurs

Le noyau : l’effectif



Un keeper : un gardien de but



Un back droit ou gauche : un arrière droit ou gauche



Un flanc droit ou gauche : un ailier droit ou gauche



Un médian : un milieu de terrain



Monter au jeu : entrer en cours de jeu

L'équipement

Les jambières : les protèges tibias



Les studs : les crampons



Une vareuse : un maillot