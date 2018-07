Grand Prix d’Allemagne de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Alors que Sebastian Vettel a triomphé, il y a quinze jours, en Grande-Bretagne, Lewis Hamilton va-t-il prendre sa revanche et s’imposer sur les terres de son rival ? Le champion du monde britannique est le dernier vainqueur en Allemagne en 2016. Et le pilote Mercedes est plutôt à l’aise outre-Rhin avec trois succès à son actif (deux à Hockenheim, un au Nürburgring) contre un seul pour Vettel en 2013 (au Nürburgring).

Mais la dynamique actuelle est en faveur du pilote de la Scuderia Ferrari. Grâce à sa 3e place en Autriche et sa victoire à Silverstone, l’Allemand a retrouvé la tête du classement du championnat du monde avec quatorze points d’avance sur Lewis Hamilton. Mais la route est encore longue jusqu’à la couronne mondiale. D’autant qu’Hamilton a prévenu : «Je n’abandonnerai pas», a-t-il lancé.

Un discours identique à celui tenu la saison dernière au moment de la trêve estival, alors qu’il comptait… quatorze points de retard sur Vettel, avant d’enchainer cinq victoires sur les neuf dernières courses et de décrocher un quatrième titre de champion du monde.

Most podiums at the #GermanGP (current drivers)





5 Alonso ( 2010)



4 Hamilton



3 Vettel, Raikkonen



1 Grosjean, Bottas, Ricciardo, Verstappen#F1FastFact #F1 pic.twitter.com/lSX9IKDmCC

— Formula 1 (@F1) 17 juillet 2018