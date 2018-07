GP d'Allemagne : Lewis Hamilton s'impose et reprend la tête du championnat

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, à Hockenheim (Bade-Wurtemberg), devant les Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari).

Ce 66e succès en carrière lui permet de reprendre la tête du Championnat du monde, avec 17 points d'avance, à l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a abandonné après être sorti de la piste au 52e tour alors qu'il menait et que la pluie avait fait son apparition.

C'est la première fois que le pilote Mercedes remporte une course après être parti au-delà des six premières places. «Il faut toujours y croire, j'ai prié longuement avant le départ», a expliqué le quadruple champion du monde, très éprouvé mais ravi, qui a devancé les Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari).

«L'équipe a réalisé un super boulot, la voiture était extraordinaire», a-t-il indiqué tandis que les cieux se déchaînaient enfin après l'arrivée.