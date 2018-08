Natation : A 10 ans, Clark Kent efface Michael Phelps des tablettes

Il a tout juste 10 ans et vient pourtant de battre un record vieux de 23 ans, détenu par la légende de la natation Michael Phelps. Le jeune nageur américain Clark Kent détient désormais le meilleur chrono en 100m papillon de sa catégorie d’âge.

Et Michael Phelps, du haut de ses 23 titres olympiques n’a pas hésité à féliciter le jeune prodige des bassins. « Un énorme bravo à #clarkkent pour avoir fait exploser le record du meeting !!! Continue ainsi mon gars!! #rêvegrand » a lancé l’ancien nageur américain sur son compte Twitter.

Big congrats to #clarkkent for smashing that meet record!!! Keep it up dude !!#dreambig — Michael Phelps (@MichaelPhelps) 1 août 2018

Clark Kent Apuada, déjà surnommé « Superman », dont il est l'homonyme, a remporté la course dans la catégorie 10 ans et moins en 1'09"38 au Far Western Long Course Championship. Devenant ainsi le plus rapide à faire quatre aller-retours de bassin à 10 ans. Soit une seconde plus vite que le chrono du jeune Phelps lors du même meeting californien en 1995.

Objectif Paris 2024

Le plus grand nageur de l’histoire détenait depuis 23 ans le record du monde de l’épreuve en 1'10''48. « Battre le record de Michael Phelps est incroyable, parce que Michael Phelps est l'une des plus grandes icônes de la natation mondiale », a réagi Apuada après la course.

Le Philippino-américain est promis à un bel avenir. Le jeune nageur pourrait même être l’une des stars des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Clark Kent aura alors 16 ans.