Les 10 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 cette saison

C’est le jour J. La 17e édition de Ligue 1 débute ce week-end pour le plus grand plaisir des amateurs de football. De Marseille-Toulouse ce vendredi au traditionnel multiplex qui clôturera la saison le weekend du 25 mai, 380 matchs seront disputés par les 20 équipes de l’élite française. Voici les 10 bonnes raisons de suivre cette nouvelle saison.

La L1 peut vous permettre de soigner votre dépression post-mondial

Cela fait maintenant presque un mois que vous êtes dans votre canapé, à attendre le retour de votre sport préféré. Depuis le dimanche 15 juillet et le magnifique titre de champion du monde des Bleus, la vie vous paraît bien fade. Le Tour de France, les championnats d’Europe d’athlétisme et de natation vous ont occupé quelques semaines mais le football vous manque. Pas de panique, vous allez enfin être rassasié. Un match vendredi (OM-TFC), six rencontres samedi et trois dimanche dont le PSG-Caen pour conclure cette première journée. C’est parti pour une orgie de football.

Le PSG va-t-il enfin trouver un adversaire à sa taille ?

Le PSG a décroché l’année dernière, assez tranquillement, son septième titre de champion de France. A cinq journées de la fin du championnat Paris était déjà assuré de terminer sur la plus haute marche du podium. Cette saison si le club de la capitale semble encore une fois un cran au-dessus de la concurrence, l’AS Monaco, l’OL et l’OM tenteront de bousculer les Parisiens. Mais pour priver le PSG d’un sixième titre en sept ans, il faudra que ces équipes réalisent une saison presque parfaite.

L’an I de Tuchel au PSG

Le Paris Saint-Germain entame cette saison une nouvelle ère. Unai Emery parti, c’est l’Allemand Thomas Tuchel qui a pris place sur le banc des champions de France. L’ancien coach du Borussia Dortmund pourrait rapidement poser sa patte sur l’équipe parisienne. L’instauration du 3-5-2, notamment, sera l’une des curiosités du début de saison à Paris. Si les débuts du coach de 44 ans ont été idylliques avec la victoire en trophée des champions face à Monaco, reste à savoir si la méthode Tuchel permettra au PSG de conserver ses titres nationaux, mais surtout de passer un cap en Ligue des champions. Réponse dans quelques mois.

La VAR débarque en Ligue 1 et ça va forcément faire parler

L’assistance vidéo à l’arbitrage fait ses grands débuts cette saison dans notre championnat, suscitant énormément de questions. Après le Mondial Russe où la technologie a été utilisée, une chose est sûre : la VAR va faire parler d’elle, en bien ou en mal, durant cette première saison en Ligue 1. De quoi alimenter les discussions autour de la machine à café les lendemains de match.

Le LOSC veut tourner la page

La saison dernière a viré à la catastrophe pour Lille. Alors que le LOSC disait viser le premier tiers du classement, il s’est vite retrouvé embourbé dans la seconde moitié à lutter pour son maintien. La méthode Bielsa n’a pas pris et le coach argentin a été limogé. Cette saison, Christophe Galtier va tenter de relancer la machine. Grâce à un mercato intelligent (Loic Rémy, José Fonte) et des jeunes talents qui ont désormais une saison dans les jambes, les supporters lillois ont toutes les raisons d’y croire.

Patrick Vieira pour relancer l’OGC Nice

Le champion du monde 1998 a été très discret cet été. Arrivé sur le banc des Aiglons en provenance de New York, Vieira a prévenu qu’il comptait faire dans la continuité à l’OGC Nice. Mais quoi qu’en dise le successeur de Lucien Favre, l’ancien milieu de terrain des bleus va devoir imposer son style sur l’équipe niçoise. Et lui donner un nouveau souffle. Nice en aura besoin après sa décevante huitième place de la saison dernière.

Le Nîmes Olympique, 25 ans après

Le Nîmes Olympique retrouve cette saison la Ligue 1, 25 ans après sa dernière apparition dans l’élite. Un quart de siècle que les supporters des Crocos attendent ça. Un vent de fraicheur va souffler sur les pelouses de Ligue 1 mais surtout dans les tribunes. Déjà plus de 7000 abonnements ont été vendus par les Nîmois pour la saison. De quoi offrir de belles ambiances au Stade des Costières.

Monaco va encore une fois devoir se renouveler

C’est la même rengaine chaque année. L’AS Monaco perd au cours du mercato estival de nombreux joueurs importants. Cette année, l’ASM a perdu trois titulaires indiscutables (Lemar, Moutinho, Fabinho) et semble un peu fin de cycle. S’il veut une nouvelle fois lutter avec le PSG, Marseille ou Lyon pour les places européennes, Monaco va devoir se réinventer. Leonardo Jardim va avoir du boulot.

L’ASSE veut retrouver l’Europe

Auteur d’un mercato intéressant à l’image des signatures de Wahbi Khazri ou de Timothée Kolodziejczak, l’ASSE a également conservé ses hommes forts comme M’Vila ou Debuchy. Et si c’était la saison pour les Verts de retrouver l’Europe après leur septième place frustrante de la saison passée ? Si leur effectif semble un peu juste pour participer à la bataille pour la Ligue des champions, les hommes de Jean-Louis Gasset ont la possibilité d’accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue Europa.

Neymar au PSG, on n’a encore rien vu

La première saison de Neymar dans la capitale a comme un goût d’inachevé. Blessé à la cheville droite le 25 février face à Marseille, le Brésilien n’avait pas pu participer au dernier tiers de la saison avec le PSG. Cette année, la star brésilienne va avoir à cœur de rattraper le temps perdu. L’occasion pour Neymar de mettre enfin la Ligue 1 à ses pieds.