Les 5 jeunes qui pourraient briller cette saison en Ligue 1

La Ligue 1 reprend ses droits ce weekend sur les pelouses françaises. Le coup d’envoi de la saison 2018-2019 sera donné ce vendredi soir avec le match entre l’OM et le TFC. Cette saison de nouvelles pépites pourraient pointer le bout de leur nez et briller en Ligue 1. Présentation.

Amine Gouiri, 18 ans, Olympique Lyonnais

L’attaquant de l’OL, formé du côté de Tola Vologe a toutes les cartes en main cette année pour exploser au sein du groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais. S’il n’a participé qu’à sept matchs de Ligue 1 la saison passée, Gouiri a muri dans son jeu. Le natif de Bourgoin-Jallieu a fait forte impression avec l’équipe de France à l’Euro U19. Très fort techniquement le Lyonnais est un pur avant-centre avec un sens du but largement au-dessus de la moyenne. En réalisant un bon début de saison, le jeune lyonnais de 18 ans pourrait vite reléguer Mariano Diaz sur le banc Rhodanien.

Rafik Guitane, 19 ans, Stade Rennais

Le Stade Rennais a peut-être réalisé un gros coup sur le marché des transferts en faisant signer Rafik Guitane cet été. Acheté 10 millions d’euros le jeune milieu offensif évoluait alors au Havre. Auteur de 11 matchs et de 2 passes décisives en Ligue 2 avec son club formateur, ses statistiques ne sont pas représentatives de l’immense talent du milieu de terrain de 19 ans. Ultra juste techniquement le milieu de poche (1,64m) est capable sur un coup d’éclat d’éliminer en un contre un n’importe quel adversaire. International français U17, U18 et U19, Guitane pourrait passer un cap cette année à Rennes. Et devenir l’une des révélations de la saison de Ligue 1.

Willem Geubbels, 16 ans, AS Monaco

La trajectoire du jeune Geubbels est déjà hors norme. Formé à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de 16 ans a rejoint l’AS Monaco cet été contre la somme de 20 millions d’euros. Un montant de transfert incroyable pour un jeune joueur qui n’était même pas encore professionnel du côté de l’OL et qui a disputé en tout et pour tout seulement 94 minutes de jeu avec les pros.

Mais du haut de son mètre 85, l’attaquant monégasque est déjà en avance sur tous les temps de passage. Premier joueur né en 2001 à avoir participé à une rencontre de Ligue 1 (le 23 septembre 2017 face à Dijon), l’attaquant longiligne brille depuis plusieurs années avec les sélections françaises. En 21 matchs, il a déjà inscrit 12 buts sous le maillot tricolore. S’il ne part pas forcément titulaire dans l’esprit de Leonardo Jardim, Geubbels pourrait avoir une belle carte à jouer en sortie de banc. Avant de potentiellement exploser au cours de la saison.

Abdoulaye Dabo, 17 ans, FC Nantes

Le milieu de terrain n’a pas encore 18 ans mais de grands espoirs sont déjà placés en lui à Nantes. Arrivé au club il y a quatre ans, Abdoulaye Dabo a intégré cet été le groupe professionnel des Canaris. Il était devenu en octobre 2017 le plus jeune joueur à signer un contrat pro avec le FC Nantes. Titularisé à quatre reprises par Miguel Cardoso en match de préparation, le grand milieu de terrain s’est montré précieux pour les Nantais. Il s’est même offert le luxe d’inscrire son premier but avec les professionnels le 28 juillet dernier contre Angers. De quoi peut être lui donner des idées pour la suite.

Boubacar Kamara, 18 ans, Olympique de Marseille

La saison dernière nous avait déjà permis d’entrevoir l’immense talent du milieu de terrain marseillais. En participant à 14 rencontres avec son club formateur, dont six de Ligue Europa, Boubacar Kamara avait montré de belles choses. Milieu polyvalent, il avait souvent dépanné en défense centrale. Le Minot, très apprécié par Rudi Garcia, pourrait avoir un rôle encore plus important à jouer cette saison en Ligue 1. Dans une défense marseillaise pas toujours impériale la saison dernière le jeune joueur de 18 ans pourrait être la bonne surprise de la saison.