Tirage au sort de la phase de groupes de Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa 2018-2019 aura lieu le vendredi 31 août. Il sera à suivre en direct et en intégralité sur RMC SPORT à partir de 12h.

Y aura-t-il une nouvelle épopée française dans cette compétition ? La saison dernière, presque toute la France avait suivi l’OM jusqu’en finale (défaite face à l’Atlético Madrid 3-0). Cette saison, les Olympiens seront de nouveau en lice accompagnés par le Stade Rennais. Les Girondins de Bordeaux les rejoindront peut-être s’ils passent les tours de qualification.

Pour la phase de poules, 48 clubs participent : 17 qualifiés d’office et 21 qualifiés via les barrages. Six clubs battus en barrages de la Ligue des champions et quatre clubs battus au 3e tour de qualification de la Ligue des champions seront reversés en Ligue Europa et inclus dans ce tirage au sort. Aucune équipe ne pourra se retrouver dans le même groupe qu'une autre équipe de son pays.

Le tirage au sort des 16es de finale de la C3 aura lieu le 17 décembre à Nyon. Il réunira les 12 premiers et les 12 deuxièmes de chaque groupe. A noter que la finale de la Ligue Europa aura lieu le mercredi 29 mai 2019 au stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan.