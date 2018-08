Vidéo : Ronaldo évoque sa bicyclette contre la Juventus Turin, le «plus beau but de sa carrière»

Peu après l'heure de jeu, l'ancien joueur de Manchester United avait été à la réception d'un centre de Carvajal, plaçant une bicyclette magistrale dans les buts gardés par Buffon. Surpris par le geste génial réalisé par le Portugais, le portier italien n'avait pas esquissé le moindre geste.

Interrogé par le média britannique Goal, Cristiano Ronaldo est revenu ce mercredi sur ce but d'exception. A ses yeux, « ce fut un moment incroyable », surtout quand le public de Turin s'est mis à l'applaudir. L'attaquant a résumé le sentiment qui l'habitait alors d'un mot : « wow !».

"Wow!" Even Cristiano Ronaldo was amazed by his overhead kick against Juventus!





Credit: @daznglobal pic.twitter.com/weqcG6jJ6Z

— Goal UK (@GoalUK) 22 août 2018