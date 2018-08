Hugo Lloris arrêté pour conduite en état d'ivresse

Son véhicule a été stoppé par la police vers 2h20 du matin dans le centre de Londres, et le capitaine de l'équipe de France a été emmené au commissariat après avoir été contrôlé positif à l'ethylotest.

Selon le journaliste Rob Harris de l'Associated Press, le gardien de Tottenham a été relâché sous caution après sept heures de garde à vue, et devra se présenter au tribunal le 11 Septembre prochain.

World Cup-winning France captain Hugo Lloris charged with drink driving after being stopped in London.



Tottenham goalkeeper bailed to appear at Westminster Magistrates' Court on September 11

