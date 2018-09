US Open : Nadal bat Thiem après un match de 4h49 et se qualifie pour les demi-finales

Le N°1 mondial et tenant du titre Rafael Nadal a arraché sa qualification pour les demi-finales de l'US Open ce mercredi 5 septembre, en venant à bout de l'Autrichien Dominic Thiem après près de 5h de match.

Les deux hommes, qui ont bataillé jusqu'à plus de 2h du matin, ont joué le match le plus long de l'édition 2018 de l'US Open, qui se tient actuellement à New York. Finalement, l'Espagnol s'est imposé en cinq sets (0-6, 6-4, 7-5, 6-7 [4], 7-6 [5]) et affrontera donc Juan Martin Del Potro vendredi.

Pourtant, Dominic Thiem avait bien commencé son match. Après 24 minutes seulement et treize coups gagnants, il avait infligé à Rafael Nadal son premier 6-0 depuis mars 2017. Mais au fil du jeu, le Majorquin a pris ses marques, tandis que le rythme de son adversaire baissait de plus en plus.

Un combat de longue haleine

Il a craqué une première fois au moment du service pour rester dans le deuxième set, à 5-4. Puis au service pour mener deux manches à une (5-4), et encore deux jeux plus tard à 6-5. Pour ne rien arranger, au quatrième set, alors qu'il comptait un break d'avance (3-1), il a laissé filer trois balles de double break et n'a pas non plus converti une balle de 6-5.

Dominic Thiem a néanmoins réussi à corriger le tir in extremis, quand il s'est retrouvé à deux points de la défaite dans cette quatrième manche, longue de plus d'1h20, qu'il a finalement arrachée au tie-break. Il s'est longtemps montré intraitable dans le set décisif, mais au bout de la nuit, il a frappé un ultime smash trop loin des limites du court.

Comme en 2017, Rafael Nadal fera face à Del Toro vendredi. L'année dernière, c'est l'Espagnol qui avait gagné.