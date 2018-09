Vainqueur de Castres, Toulon n'est plus en rade

Au bout du suspense, Toulon a décroché son premier succès, dimanche, face à Castres (28-27) en clôture de la 3e journée de Top 14.

Un énorme soulagement pour le RCT qui s’est évité une troisième défaite consécutive au terme d’une fin de rencontre totalement haletante.

Bastareaud expulsé

Menés 27-20 à douze minutes, les hommes de Patrice Collazo, qui ont terminé la partie à 14 après l’expulsion de Mathieu Bastareaud, ont dû leur salut à une pénalité de Louis Carbonel et à un essai de Filipo Nakosi à deux minutes de la sirène.

«On s’est mis des bâtons dans les roues même si Castres nous a aussi beaucoup mis sous pression, a analysé le capitaine Guilhem Guirado. Mais heureusement, on s’est donné les moyens d’y croire et ça nous a permis d’engranger cette première victoire en fin de match.» Et désormais, les Toulonnais vont devoir enchaîner, dès la semaine prochaine sur la pelouse du Stade Français.