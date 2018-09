US Open : comportement de Serena Williams, la Fédération soutient l'arbitre

La Fédération internationale de tennis (ITF) a apporté lundi son soutien à Carlos Ramos, l'arbitre de la finale dames de l'US Open, en le félicitant pour avoir agi avec «professionnalisme et intégrité».

Serena Williams, battue en finale par la Japonaise Naomi Osaka, avait notamment traité M. Ramos de «voleur» et de «menteur» et écopé d'un jeu de pénalité après avoir reçu trois avertissements, l'arbitre appliquant le règlement au pied de la lettre.

«Carlos Ramos est l'un des arbitres les plus respectés et les plus expérimentés du circuit, a indiqué l'ITF dans un communiqué. Ses décisions ont été prises en accord avec le règlement et ont été confortées par la décision de la direction du tournoi d'infliger une amende à Serena Williams après ces trois avertissements.»

«Il est compréhensible que ce regrettable incident ait donné lieu à débat, a ajouté l'ITF, mais dans le même temps, il faut garder à l'esprit que M. Ramos a agi dans le respect des règles en faisant preuve de professionnalisme et d'intégrité.»