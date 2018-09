L'équipe de France de nouveau sacrée championne du monde

A Desbiens, les Français se sont imposés face aux Marocains (13-7) et en a ainsi profité pour récupérer son titre mondial détenu par Madagascar depuis 2016. La Tunisie complète le podium après avoir battu le Sénégal pour la troisième place.

Il s’agit du 28e sacre en 48 éditions pour les Tricolores qui n’avaient décroché que le bronze en 2016 alors qu’ils restaient sur dix sacres consécutifs.

Emmenée par Philippe Suchaud, titré pour la 11e fois en triplette, Henri Lacroix, Philippe Quintais et Dylan Rocher, l’équipe de France prouve qu’elle est la patronne dans cette discipline.

On l'a fait!!!!



On est champion du Monde!!!



Merci à Henri et les deux Phiphi mes partenaires et amis avec qui nous avons conquis à nouveau ce titre, c'est que du bonheur!!!! pic.twitter.com/KfGytcuFZ3

— DylanRocher Officiel (@dydy_rocher) 16 septembre 2018