Ligue 1 : l'OL assure le spectacle face à l'OM (4-2)

Lyon a achevé une semaine parfaite. Le club rhodanien n’a fait qu’une bouchée de son rival marseillais (4-2), en clôture de la 6e journée de L1.

Un festival de buts qui a surtout confirmé la très belle prestation des hommes de Bruno Genesio, quelques jours plus tôt, en Ligue des champions, sur la pelouse de Manchester City (victoire 2-1).

Il est en effet bien loin le temps – pourtant si proche – où l’OL concédait un match nul sur la pelouse de Caen (2-2) alors en supériorité numérique. Depuis, les coéquipiers de Nabil Fekir se sont transformés et l’ont confirmé hier soir à domicile.

Lyon attendu face aux petits

Très entreprenants, les Lyonnais ont d’ailleurs été les premiers à trouver la faille sur un sublime jeu collectif conclu par le jeune Houssem Aouar (28e). Mais une joie de très courte durée, puisque l’homme providentiel côté phocéen, Florian Thauvin, remettait les deux formations à égalité avant la pause (39e).

Mais au retour des vestiaires, Lyon appuyait sur l’accélérateur et allait donner le tournis à des Marseillais, défaits en semaine face à Francfort en Ligue Europa. Bertrand Traoré y allait de son doublé (51e et 60e), avant que Fekir ne transforme un penalty obtenu par l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam (74e).

La soirée aurait toutefois pu être encore meilleure sans la réduction du score de Clinton Njie (82e). Un but qui empêche Lyon de doubler Marseille au classement à la différence de buts. Désormais, les Lyonnais vont devoir confirmer prochainement leur excellente forme face aux équipes supposées plus petites : Dijon et Nantes.