Marseille-Strasbourg, 7e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'OM reçoit Strasbourg lors de la 7e journée de Ligue 1, mercredi 26 septembre. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à partir de 19h.

Après un cinglant revers sur la pelouse de Lyon (4-2) dimanche, qui a fait suite à une surprenante défaite face à Francfort (2-1) quelques jours auparavant en Ligue Europa, Marseille est dans l’obligation de se relancer avec la réception de Strasbourg.

Et plus que les trois points qui leur permettraient de ne pas être détachés du podium, les hommes de Rudi Garcia seront également attendus sur le contenu qu’ils produiront. La prestation des Marseillais au Groupama stadium dimanche, notamment en seconde période, a d’ailleurs fait sortir de ses gonds l’ancien technicien de Lille et de la Roma.

Troisième plus mauvaise défense

«On a fait trop d’erreurs défensives pour espérer l’emporter, a pesté Garcia. Notre seconde période a été catastrophique, surtout sur le plan défensif.» Un problème chronique depuis le début de la saison pour les Olympiens, qui possèdent certes la deuxième meilleure attaque de L1 (16 buts) mais qui, à l’inverse, possèdent la troisième arrière-garde la plus perméable du championnat, avec 11 buts encaissés.

Et avec les blessures d’Adil Rami et Rolando ainsi que la suspension de Duje Caleta-Car, Marseille va de nouveau devoir bricoler en défense centrale. «Sur l’aspect psychologique, j’attends que cet OM se fâche, qu’il soit tellement dégoûté de ces deux défaites consécutive, a indiqué Garcia qui a annoncé le retour de Steve Mandanda. Il faut qu’il y ait une réaction.» Ce qui permettra de préparer de la meilleure des manières le choc de dimanche sur la pelouse de Lille.