Ligue 1 : un PSG record étrille Lyon (5-0)

Au terme d’un match fou, le PSG est parvenu à conserver son invincibilité, en s’imposant face à Lyon (5-0), dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1.

Un score fleuve que peu de personne aurait imaginé après une première période conclue par un score de 1-0 grâce à un pénalty de Neymar (9e) et lors de laquelle Nabil Fekir est sorti sur blessure et Presnel Kimpembe (32e) et Lucas Tousart (45e) ont été exclu.

Mbappé record aussi

Mais au retour des vestiaires, tout allait se décanter pour les hommes de Thomas Tuchel. En l’espace de 12 minutes et 56 secondes - un record dans le championnat de France révélé par la LFP -, Kylian Mbappé, pourtant maladroit jusque-là, allait écœurer tous les Lyonnais en inscrivant un quadruplé (61e, 66e, 69e, 74e).

« Les records c’est bien mais le plus important c’est le collectif, a confié l'ancien monégasque après le match. On voulait entrer dans l’histoire de ce championnat tous ensemble. On montre qu’on peut s’adapter rapidement aux schémas tactiques. »

Quatre buts qui permettent au club de la capitale d’entrer dans l’histoire en enchaînant neuf victoires consécutives depuis le début de cette saison 2018-2019. Du jamais vu puisqu’il s’agit du meilleur départ pour une équipe de Ligue 1. Le précédent départ-record revenait à l'Olympique lillois (1936-1937) avec 8 succès consécutifs.