Vidéo : Les Lakers de LeBron James s’offrent Golden State en pré-saison NBA

Lors de ses retrouvailles avec les Golden State Warriors (123-113), LeBron James, qui évolue désormais aux Lakers, a signé une belle prestation dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’ancien joueur des Cavaliers de Cleveland a rendu une belle copie : 15 points à 5 sur 8 aux tirs, 10 rebonds et 5 passes en seulement 18 minutes. «C’est toujours bien de battre une équipe comme les Warriors. Mais il n’y a pas de sentiment de revanche, a assuré le quadruple MVP à ESPN. Le plus important, c’est de mettre notre jeu en place.»

Ingram meilleur marqueur

Il s’agit de la troisième défaite en quatre rencontres pour le double champion NBA en titre. Pour rappel, les hommes de Steve Kerr doivent faire sans DeMarcus Cousins, toujours en convalescence et Draymond Green, blessé au genou.

De son côté, Stephen Curry a inscrit 23 points en 26 minutes alors que Klay Thompson et Kevin Durant ont marqué 20 et 18 points. Mais en face, les Lakers avaient Brandon Ingram, meilleur marqueur du match avec ses 26 points, Kyle Kuzma (22 points) et Kentavious Caldwell-Pope (20 points).