Comores - Maroc, éliminatoires de la CAN 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après s'être parfaitement relancé face au Malawi (3-0) en septembre - après leur défaite initiale au Cameroun (1-0) -, la sélection marocaine a eu toute les difficultés du monde pour venir à bout d'une très séduisante équipe des Comores, samedi soir. Les hommes d'Hervé Renard ont du s'en remettre à un penalty de Fayçal Fajr, obtenu par Achraf Hakimi, à la... 97e minute.

« Il faudra maintenant faire la même chose là-bas, a confié Youssef Aït-Benasser après la rencontre à Casablanca. Le retour sera encore plus compliqué vu que le terrain est difficile. À nous de faire en sorte de bien jouer. »

Avec des joueurs qui évoluent en France (Alhadur, Bakar, Youssouf, Abdou) ou qui y sont passés (Ahamada, Abdullah, Abdallah), cette formation des Comores peut créer la surprise et faire tomber les Marocains, privés de leur magicien, Hakim Ziyech, blessé ainsi que leur capitaine Medhi Benatia, non convoqué.

Une confrontation que les Lions de l'Atlas ne doivent pas manquer avant de retrouver le Cameroun en novembre pour ce qui sera, sûrement, la finale de ce groupe B. Même si les Camerounais sont qualifiés d'office en tant que pays organisateur.

Liste des joueurs pour les matchs contre les Comores les 13 & 16 octobre 2018





Players list for the games against Comoros 13 & 16 October 2018 pic.twitter.com/FKeJEHOkV9

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) 3 octobre 2018