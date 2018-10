Un nouveau «combat du siècle» entre Pacquiao et Mayweather ?

Manny Pacquiao-Floyd Mayweather, round 2 ? Les deux boxeurs pourraient à nouveau s’affronter dans un remake du combat de 2015 présenté à l'époque comme «le combat du siècle».

Si une revanche avait déjà été évoquée, après la victoire aux points de l’Américain, elle a pris un peu plus d’épaisseur, en début de semaine, avec la signature du boxeur philippin avec l’écurie américaine Premier Boxing Champions (PBC). A l’annonce de son engagement avec l’organisation d’Al Haymon, un proche conseiller de Mayweather, Pacquiao a affiché son désir d’affronter «les meilleurs boxeurs de la PBC» avant de raccrocher définitivement les gants.

«Ce sont les combats que les fans veulent voir, et ceux que je veux disputer pour conclure ma carrière», a confié le boxeur de 39 ans dans un communiqué. De son côté, Floyd Mayweather, qui n’a pas combattu depuis l’an dernier et sa victoire par KO contre le combattant de MMA Conor McGregor, avait affirmé en septembre qu’il sortirait de sa retraite pour affronter Pacquiao plus tard dans l’année.

Avant ce probable remake, le boxeur américain, âgé de 41 ans, pourrait accepter un combat contre le récent vainqueur de McGregor en MMA, Khabib Nurmagovedov. Manny Pacquio devrait, lui, probablement entamer la défense de son titre WBA poids welters en janvier à Las Vegas contre l'ancien quadruple champion du monde Adrien Broner. Il sera ensuite temps de trouver une date pour leurs retrouvailles sur le ring.