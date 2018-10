Florian Thauvin met la pression sur l'OM

Le message est on ne peut plus clair. Si l'OM ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions, Florian Thauvin a annoncé qu'il ne resterait pas sur la Canebière.

« On fera le bilan au moment opportun, en fin de saison. Je ne tiendrai pas le même discours en fin de saison si l’OM est en Ligue des Champions ou si l’OM n’est pas en Ligue des Champions », a confié l’attaquant phocéen à Onze Mondial.

Auteur de 26 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, l’ancien Bastiais est revenu cet été avec le statut de champion du Monde. Et s’est désormais imposé comme le leader offensif du club olympien. Devant son capitaine, Dimitri Payet.

un retour victorieux à l'OM

Mais à 25 ans, Florian Thauvin souhaite désormais progresser. Et pour progresser, il doit jouer la Ligue des champions. Chose qu’il n’a pu faire qu’une seule saison (2013-2014). Ce qui n’était pas forcément agréable puisqu’il venait d’arriver au club et que l’OM a terminé dernier de sa poule avec zéro point (derrière Arsenal, Naples et Dortmund).

« Aujourd’hui, il est clair, et je ne m’en suis jamais caché, que pour ma progression, je dois jouer la Ligue des Champions. Je ne pourrai pas repartir sur une nouvelle saison sans jouer la Ligue des Champions. Et ça, je suis très honnête avec ça. En attendant, je vais tout faire pour que le club se qualifie en Ligue des Champions. »

Arrivé en 2013 après avoir fait faux bond à Lille, le champion du monde a d’abord eu du mal à s’imposer dans le club phocéen. A tel point qu’il a été vendu en 2015 à Newcastle. Mais un an plus tard, après une saison plus que catastrophique en Angleterre – où il aura été élu parmi les recrues les moins bonnes de l’histoire du club -, l’Orléanais est revenu victorieux à l’OM.