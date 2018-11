Brésil : un footballeur dédie son but à Bolsonaro avec un salut militaire

Pour célébrer le but qu'il venait d'inscrire, un joueur de football du championnat brésilien a effectué un salut militaire et mimé une arme à feu, en soutien à Jair Bolsonaro, le président élu d'extrême-droite.

Sans surprise, de vives réactions ont suivi l'étrange célébration de Diego Souza, qui a publiquement pris position pour le très controversé chef d'Etat. «Tout le monde a son opinion sur la politique, j'espère que la mienne sera respectée», a simplement déclaré le joueur à l'issue du match contre Flamengo, face à la polémique.

Elu haut la main avec plus de 55% des voix, Jair Bolsonaro a choqué l'opinion nationale tout au long de sa campagne. Il avait notamment déclaré souhaiter «libéraliser l'accès aux armes à feu pour la protection et la légitime défense des personnes et de leur propriété».

Le club du joueur a tenu à préciser que le geste de Diego Souza «ne représente pas la position de l'institution».