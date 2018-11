Nouvelle coupe de cheveux pour Marouane Fellaini

Adieu l'incroyable crinière que le Mancunien arborait depuis ses débuts chez les professionnels. Celui qui va fêter le 22 novembre prochain ses 31 ans a donc décidé de s'en séparer. Il sera donc difficile de le reconnaître facilement désormais sur les terrains.

Pour rappel, en 2014, l'ancien joueur d'Everton avait indiqué que si la Belgique remportait la Coupe du monde, il raserait ses cheveux. Quatre ans après, sa sélection n'est toujours pas championne du monde mais elle est n°1 au classement mondial. C'est déjà ça.

New year, new look #birthdaytomorrow pic.twitter.com/TYN3Ag0ObR

— Marouane Fellaini (@Fellaini) 14 novembre 2018