Ligue des nations : La France qualifiée pour le Final Four si…

Battu par les Pays-Bas (2-0), l’équipe de France n’a plus son destin entre les mains pour se qualifier pour le Final Four en juin prochain. Son avenir dépend du résultat entre l’Allemagne et ces mêmes Néerlandais, ce lundi 19 novembre, à Gelsenkirchen.

Avant ce dernier match du groupe 1, les Bleus occupent la tête avec sept points, devant les Pays-Bas (6 points) et la Mannschaft (1 point), déjà reléguée en Ligue B. Seule une victoire des Allemands permettrait à Hugo Lloris et ses coéquipiers de participer au Final Four qui devrait se tenir, dans sept mois, au Portugal, premier pays qualifié.

«On espère que les Allemands gagneront, a ainsi confié le capitaine et gardien tricolore. On va attendre en tant que spectateur.» Tout autre résultat qu’un succès des hommes de Joachim Löw priverait les champions du monde du carré final.

En cas de nouvelle victoire en terre allemande, les «Oranjes», larges vainqueurs au match aller (3-0), passeraient devant la France au classement avec neuf points. Avec un match nul, Memphis Depay et ses partenaires reviendraient à hauteur de l’équipe de France, mais ils se qualifieraient à la différence de buts particulière (défaite 2-1 à l’aller, victoire 2-0 au retour).