Jacquie et Michel sponsor du match Carcassonne-Biarritz : la Ligue de rugby dit non

La Ligue nationale de rugby (LNR) a interdit lundi le sponsoring de la rencontre Carcassonne-Biarritz comptant pour la 23e journée de Pro D2, le 1er mars prochain, par le site pornographique Jacquie et Michel.

«Le partenariat avec un site internet pornographique n'est pas compatible avec le règlement de la LNR et le public familial qui se déplace au stade. La LNR décide donc d'interdire toute visibilité publicitaire de ce partenaire dans l'enceinte du stade», a écrit la Ligue sur son compte Twitter.

Le partenariat de @USCXV avec un site internet pornographique n’est pas compatible avec le règlement de la LNR et le public familial qui se déplace au stade.



La LNR décide donc d’interdire toute visibilité publicitaire de ce partenaire dans l’enceinte du stade. — LNR Officiel (@LNRofficiel) 11 février 2019

Actuellement 9e au classement, l’US Carcassonne peine à remplir son stade et ce coup de pub était une manière de garnir les travées du stade Albert-Domec. «Aujourd’hui, comme de nombreux clubs, on a du mal à faire venir les gens au stade. On a donc réfléchi à un moyen de faire le buzz et on a décidé de faire un partenariat avec eux», avait confié au journal Christine Menardeau-Planchenault, directrice générale de l’US Carcassonne.

Mais l’USC, qui est entraîné par Christian Labit, ne souhaitait pas verser dans la pornographie avec des interventions et des présences «ultra softs», mais davantage «sur le côté fun et décalé» du site amateur qui produit également de la bière et des tee-shirts.

Le site Jacquie et Michel avait déjà sponsorisé en 2015 la réserve club de football luxembourgeois de Villers-devant-Orville.