Equitation : 5 conseils pour s'y mettre

La pratique du poney n’est pas réservée qu’aux enfants et le cheval en général ne se limite pas à une certaine classe sociale. L’équitation est plus accessible qu’il n’y paraît. En France, 700 000 personnes sont licenciées, selon la Fédération française d’équitation. Sport de plein air, pour le pratiquer, il n’est pas nécessaire de posséder sa propre monture. Autant de bonnes raisons de s’y mettre.

Faire un essai pour expérimenter des sensations fortes

De nombreux centres équestres proposent d’assister à des cours d’essai. Il faut savoir qu’ils sont limités à une durée maximale de deux heures par la Fédération française d’équitation pour les personnes non licenciées, notamment pour des questions de sécurité. Ces cours sont principalement dispensés au début de saison, en septembre, en même temps que le début des cours pour les grands débutants, déjà inscrits. En cours d’année, ils ne sont possibles qu’en cours particuliers.

Découvrir toutes les facettes de ce sport

Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas d’âge pour commencer l’équitation. Il suffit d’adapter sa pratique à sa forme physique et à ses goûts. Le saut d’obstacles est la pratique la plus populaire pour les sensations qu’il procure. Pour les passionnés de randonnée, la balade à cheval est un plaisir sans cesse renouvelé. Ceux qui sont attirés par l’équitation et le tir à l’arc mêleront les deux disciplines grâce au tir à l’arc à cheval. Ce sport se conjugue donc au pluriel, sous toutes les formes.

S’équiper d’un bon matériel pour se protéger en cas de chute

Il existe des indispensables dans le vestiaire des cavaliers, à commencer par la protection de la tête, avec un casque, le mieux étant d’avoir le sien, bien à sa taille. S’équiper avec des vêtements d’équitation – bottes, gilet et pantalons – est aussi conseillé. Pour la monture (mors, rênes, selle, couverture, étriers, etc.) les clubs en disposent. Il est donc inutile d’investir dans ce matériel très coûteux.

Bien se renseigner et choisir un centre équestre sérieux

Une fois ses envies identifiées, reste à choisir l’endroit où pratiquer son nouveau sport. Trouver un centre ne pose aucun problème, car des clubs hippiques sont implantés sur tout le territoire. La Fédération française d’équitation recense 8 600 établissements. Ils sont aussi bien présents en milieu rural qu’en milieu urbain. Pour trouver son bonheur, il ne faut pas hésiter à visiter plusieurs clubs, étudier les tarifs et demander à faire un cours d’essai.

Demander sa licence auprès de la fédération

Pour pratiquer l’équitation en club, la licence de la Fédération française d’équitation (FFE) est obligatoire. Elle comporte une assurance et permet de participer à des compétitions, de passer des Galops (le diplôme fédéral de la FFE), dans différentes disciplines. Un numéro de licence unique est délivré à chaque cavalier. L’inscription se fait via les clubs ou les associations.