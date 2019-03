Top 14 : Vainqueur à Perpignan, Toulon s'offre un premier succès à l'extérieur cette saison

Mieux vaut tard que jamais. A l'occasion de la 18e journée de Top 14, Toulon a remporté, dimanche, à Perpignan (11-24) sa toute première victoire à l'extérieur en championnat cette saison.

Ce deuxième succès de suite, après celui obtenu contre Pau à Mayol (38-11), permet au RCT (10e, 37 points) de revenir sur Montpellier (9e, 38 points). Et ainsi de prendre de l'air sur la zone rouge.

Les Toulonnais conservent ainsi une petite chance de qualification pour la phase finale. Le 6e provisoire, Bordeaux-Bègles, n'est plus qu'à 11 unités.

Perpignan presque condamné

« Ça nous tenait à coeur de nous imposer enfin à l'extérieur. On est soulagés, a confié Louis Carbonel. L'autre point positif est l'état d'esprit et la solidarité qui nous manquait tellement à l'extérieur. Dire que l'on vise désormais le Top 6 serait prétentieux. Mais on va essayer de gagner tous les matches et on fera les comptes à la fin. »

Pour Perpignan, en revanche, ca sent la fin. Le retard sur Grenoble (12 points) semble impossible à combler...