6 Nations : le XV de France rechute en Irlande (26-14)

Le XV de France s'est incliné en Irlande (26-14), dimanche, lors de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations.

Attention, il ne faut pas se fier au score. Deux semaines après avoir relevé la tête contre l'Ecosse (27-10), les Tricolores ont vécu un nouveau cauchemar en rechutant à Dublin au terme d'une prestation assez indigeste. Car s’ils se sont offerts un résultat très flatteur en inscrivant deux essais en toute fin de rencontre (77e et 80e+2), les hommes de Jacques Brunel ne feront pas oublier leur catastrophique prestation lors de du reste du match où ils ont flirté avec les profondeurs du néant.

Très loin des grandes nations

Le gouffre était si profond d’entrée de jeu que les Irlandais, tenants du titre et encore en lice pour réaliser le doublé, ont trouvé la faille dès la 3e minute. Avant d'inscrire trois autres essais (30e, 37e, 50e). S’ils se sont montrés un peu plus «vaillants» au retour des vestiaires, les coéquipiers de Mathieu Bastareaud ont surtout prouvé qu’ils n’évoluaient pas dans la même catégorie que les Irlandais, et les autres grandes nations du rugby.

«En seconde période, on leur a posé un peu plus de problèmes mais ce n’est pas assez pour espérer rivaliser avec ce genre de nations, a confié le centre du RC Toulon. Un match dure 80 minutes mais nous on a joué 30… 20 minutes. A nous d’être plus acteurs sur le terrain à l’avenir.» En espérant que ce sera le cas la semaine prochaine en Italie, pour le dernier match dans le Tournoi. Sous peine de continuer à creuser à quelques mois de la Coupe du monde.