Equipe de France : Layvin Kurzawa et Kingsley Coman de retour pour affronter la Moldavie et l'Islande

Layvin Kurzawa et Kingsley Coman font leur retour en équipe de France. Les deux hommes font partie de la liste dévoilée par Didier Deschamps jeudi pour les matchs de qualifications à l'Euro 2020 en Moldavie et face à l'Islande (22 et 25 mars).

Finalement pas de neuf pour 2019 mais des retours. Alors que des nouveaux noms étaient attendus, le sélectionneur des Bleus, fidèle à lui-même, n'a pas effectué de grands changements préférant s'appuyer sur « l'expérience et le vécu ».

Absents depuis novembre 2017

Ainsi le latéral gauche parisien profite du forfait du titulaire habituel Lucas Hernandez, mais aussi de Ferland Mendy qui s'est blessé mercredi soir lors de Barça-OL, pour faire son retour en équipe de France. Kurzawa, blessé et moins performant, n'avait plus été sélectionné depuis novembre 2017. Tout comme l'attaquant du Bayern Munich, Kingsley Coman. Lui, profite de la blessure d'Ousmane Dembélé pour effectuer son retour.

Dans cette première liste de l'année, composée de 16 champions du monde, Didier Deschamps a également fait appel au défenseur central d'Everton Kurt Zouma et dumilieu Moussa Sissoko, qui revient en forme avec Tottenham ces dernières semaines. A noter qu'Adil Rami (OM), Thomas Lemar (Atlético Madrid) et Steven Nzonzi (AS Rome) manquent à l'appel.