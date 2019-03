CAN 2019 : les équipes qualifiées

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 se déroulent jusqu'en mars prochain. On connaît quatorze formations qui disputeront la phase finale en Egypte.

Madagascar

La sélection malgache a obtenu son ticket le 16 octobre 2018 après une victoire face à la Guinée équatoriale (1-0). Il s’agira de la première participation de Madagascar à une Coupe d’Afrique des nations.

Tunisie

Les Aigles de Carthage ont composté leur billet le 16 octobre 2018 après un succès au Niger (1-2). Vainqueur en 2004, la Tunisie disputera sa 19e CAN.

Egypte

Les Pharaons seront bien là. Après une victoire au Swaziland (0-2) le 16 octobre 2018, les Egyptiens, vainqueurs à 7 reprises de la CAN, seront bien au Cameroun pour disputer leur 23e coupe africaine.

Sénégal

Les Lions de la Teranga ont obtenu leur qualification pour la CAN 2019, le 16 octobre 2018, après un succès au Soudan (0-1). Lors de sa 15e participation, le Sénégal tentera de décrocher son premier sacre africain.

Maroc

Le 17 novembre 2018, au lendemain de sa victoire face au Cameroun (2-0), le Maroc a obtenu sa qualification pour sa 17e CAN grâce à la victoire des Comores sur le Malawi (2-1). Les hommes de Hervé Renard sont assurés de terminer aux deux premières places du groupe.

Mali

Le Mali a composé son billet pour la CAN après être allé s'imposer au Gabon (0-1), le 17 novembre 2018. Les Maliens sont assurés de terminer aux deux premières places du groupe C et disputeront donc leur 11e Coupe d'Afrique l'été prochain.

Nigeria

Au terme d'un match nul face à l'Afrique du Sud (1-1), le 17 novembre 2018, les triples vainqueurs de la CAN (1980, 1994, 2013) sont assurés de disputer leur 18e Coupe d'Afrique des nations.

Ouganda

Assuré de terminer premier de sa poule après sa victoire face au Cap-Vert (1-0), le 17 novembre 2018, l'Ouganda disputera sa 7e CAN l'été prochain au Cameroun.

Guinée

Avant son match face à la Côte d'Ivoire (1-1), la Guinée avait composté son billet pour la CAN 2019 grâce au match nul entre le Rwanda et la République centrafricaine (2-2), le 18 novembre 2018.

Algérie

Les Fennecs disputeront leur 18e Coupe d'Afrique au Cameroun. Les Algériens ont composté leur ticket en allant s'imposer aisément sur la pelouse du Togo (1-4), le 18 novembre 2018.

Mauritanie

Comme Madagascar, la Mauritanie disputera sa toute première CAN l'été prochain. Les Mauritaniens ont composté leur billet en battant le Bostwana (2-1), le 18 novembre 2018.

Côte d'Ivoire

Les Eléphants seront également de la partie l'été prochain. La Côte d'Ivoire a en effet obtenu sa qualification pour une 23e CAN après son match nul en Guinée (1-1), le 18 novembre 2018.

Ghana

Les Black Stars seront au rendez-vous après avoir compostés leur billet pour leur 22e CAN le 30 novembre dernier.

Kenya

Sixième participation pour le Kenya à la Coupe d'Afrique après avoir terminé 1er du groupe F le 30 novembre dernier.

Angola

Quart de finaliste en 2008 et 2010, l'Angola a validé son billet pour sa 8e CAN le 22 mars après avoir terminé premier du groupe I

Burundi

Première participation pour le Burundi après avoir terminé deuxième du groupe C le 23 mars.

Cameroun

Le champion d'Afrique en titre s'est qualfiée en terminant deuxième du groupe B le 23 mars.

Guinée-Bissau

La Guinée-Bissau disputera sa deuxième Coupe d'Afrique après avoir obtenu son ticket le 23 mars en terminant 1er du groupe K.

Namibie

En terminant à la deuxième place du groupe K, la Namibie a composté son billet pour la CAN le 23 mars.

Zimbabwe

Le Zimbabwe participera une quatrième fois à la Coupe d'Afrique des Nations après avoir validé sa qualification le 24 mars.

RD Congo

La République démocratique du Congo, vainqueur à deux reprises de la CAN, a décroché son billet le 24 mars en terminant deuxième du groupe G.

Bénin

Après une victoire face au Togo (2-1), le 24 mars, le Bénin a validé sa qualification pour la CAN 2019 en terminant deuxième du groupe D.

Tanzanie

La Tanzanie sera également de la partie après avoir composté son ticket le 24 mars en prenant la deuxième place du groupe L.

Afrique du sud

Le dernier pays qualifié pour la Coupe d'Afrique des nations est l'Afrique du Sud, après sa victoire 2-1 contre la Libye.