Julian Alaphilippe encore plus haut ?

Un repos bien mérité. Après s’être adjugé son tout premier «Monument», samedi, lors de Milan-San Remo, Julian Alaphilippe a pris quelques jours afin de récupérer avant les nouvelles échéances.

«C’était mon dernier objectif de la première partie de saison», a confié celui qui a réalisé une belle moisson avec un total de sept succès lors de ces premiers mois de compétition. Ce qui fait de lui le meilleur coureur du peloton actuellement. Et le meilleur grimpeur du dernier Tour de France peut encore aller plus haut.

«Je vais récupérer et reprendre la compétition au Tour du Pays basque (8 avril) pour la préparation en vue des classiques ardennaises, a indiqué le Français de la formation Deceuninck-Quick Step. C’est le plus beau début de saison de ma carrière mais je ne vais pas m’arrêter là.»

En ligne de mire, l’Amstel Gold Race, La flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Si l’an passé, Julian Alaphilippe s’était imposé sur La flèche wallonne, les deux autres lui échappent encore. Evidemment, le cycliste de 26 ans fera partie des favoris. Un statut qui ne semble pas le déranger. Sur la «classicissima», il a montré qu’il gérait parfaitement la pression.

