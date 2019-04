Le compte Twitter de Kylian Mbappé piraté

L’attaquant du PSG et de l’équipe de France s’est fait pirater son compte Twitter par deux fois mercredi.

Deux messages publiés à l’insu du champion du monde ont suscité l’étonnement de plusieurs followers – ils sont 2,6 millions au total à le suivre. Le premier, aux alentours de 13h, indiquait «Follow @JoeyNoCollusion» («suivez le compte @JoeyNoCollusion»), un compte anonyme américain qui semble être fan du président des Etats-Unis, Donald Trump.

C’est ensuite un second tweet, un peu moins d’une heure et demie plus tard, qui a été publié. : «Voulez un shoutout ? €200 in BTC. DM me. BTC only» pouvait-on lire sur le compte de Kylian Mbappé. Un tweet évoquant une transaction par Bitcoin, qui est resté visible près de 30 minutes.

Si le compte Twitter du joueur du PSG a été suspendu pour le moment, aucune communication n’a été effectuée pour le moment.