Quand Ben Arfa fait un tacle appuyé au PSG

La victoire en Coupe de France de Rennes face au PSG (2-2 ; 5-6 aux t.a.b), samedi soir au Stade de France, avait une saveur particulière pour un joueur breton : Hatem Ben Arfa. L’international français a passé deux saisons au sein du club de la capitale et n’a quasiment pas joué la 2e année.

La joie est encore plus grande pour le Rennais car son équipe était menée par deux buts d’écart, avant de revenir au score et de s’imposer aux tirs au but. Un scénario qui a inspiré le gaucher au moment de revenir sur le succès de son équipe. «On a fait une remontada, mais ils sont habitués», a sévèrement taclé l’ancien lyonnais.

Cette pique fait référence aux deux traumatismes vécus par le PSG ces dernières années en Ligue des Champions. Le premier avec une défaite historique à Barcelone (6-1), le 8 mars 2017, après avoir gagné 4-0 au match aller.

Le second a eu lieu le 6 mars dernier, au Parc des Princes, avec une élimination face à Manchester United (1-3), après avoir fait le plus dur en s’imposant en Angleterre lors du match aller (0-2).