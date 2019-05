Mané, Salah, Ziyech, Mahrez, Pepe… qui sont les stars de la CAN 2019 ?

Du 21 juin au 19 juillet, les meilleurs joueurs du football africain s’affronteront lors de la CAN 2019 en Egypte. Et cette année, le plateau est très alléchant.

Jamais une Coupe d’Afrique n’aura été si attendue. Première à se dérouler en été et non en hiver comme les années précédentes, cette CAN 2019 accueillera aussi 24 équipes contre 16 auparavant. Ce qui veut donc dire beaucoup plus d’équipes et de rencontres.

Une bonne nouvelle car dans le même temps, le nombre de grands joueurs a sensiblement évolué. Si bien que les stars seront nombreuses à fouler les pelouses égyptiennes. Et tant mieux pour la compétition.

Mohamed Salah (26 ans, Egypte)

A domicile, il sera la star n°1 de la compétition. Et devant son public, Mohamed Salah compte bien décrocher sa première Coupe d’Afrique des nations, la 8e pour l’Egypte. D’autant que les Pharaons restent sur une finale perdue en 2017 face au Cameroun. Après un début de saison compliqué, l’attaquant de Liverpool, auteur de 22 buts cette saison en Premier League (soulier d’or avec Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang), s’est bien repris et devrait arriver en pleine possession de ses moyens – à condition de ne pas se blesser lors de la finale de la Ligue des champions, comme ce fut malheureusement le cas la saison dernière avant la Coupe du monde. Ce qui lui avait valu de manquer les deux premières rencontres. Mais s’il est en pleine possession de ses moyens, il sera difficile de lui résister.

Sadio Mané (27 ans, Sénégal)

Un autre joueur de Liverpool sera très attendu sur le sol égyptien lors de cette CAN 2019 : Sadio Mané. Le Sénégal compte d’ailleurs sur lui pour décrocher son tout premier titre continental. Avec ses 22 buts en Premier League et ses quatre réalisations (en attendant la finale) en Ligue des champions, l’ancien messin a pris une nouvelle dimension cette saison. Profitant de la baisse de régime de Mohamed Salah en début de saison, le milieu de terrain s’est imposé un peu plus au sein de l’attaque des Reds. A lui désormais d’emmener les Lions de la Teranga sur le toit de l’Afrique.

Hakim Ziyech (26 ans, Maroc)

C’est la révélation européenne de la saison. Si les Marocains le connaissent depuis un moment, Hakim Ziyech a véritablement éclaté aux yeux du grand public grâce à la magnifique épopée de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Le prodige de 26 ans, qui avait choisi le Maroc et non les Pays-Bas il y a quelques années, brille par son aisance technique et sa qualité de passe et de frappe. Un temps brouillé avec Hervé Renard, les deux hommes se sont réconciliés et depuis tout va bien pour les Lions de l’Atlas. Après un Mondial en demi-teinte, Ziyech sera attendu en Égypte pour offrir une deuxième CAN au royaume chérifien.

5 - Seul Lionel Messi (8) est impliqué sur plus de buts que Hakim Ziyech (5 - 3 buts, 2 passes décisives) lors de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions cette saison. Patron. #AJATOT pic.twitter.com/DFL70feDQZ — OptaJean (@OptaJean) 8 mai 2019

Nicolas Pépé (23 ans, Cote d’Ivoire)

Le nouveau Didier Drogba, c’est lui. L’Ivoirien de Lille, auteur de 20 buts cette saison en Ligue 1, est l’un des attaquants les plus complets de l’Europe. Ce n’est donc pas pour rien qu’il est demandé par tous les grands clubs du continent. Rapide, vif, technique, adroit devant le but, Nicolas Pépé, qui évoluait auparavant à Angers, doit permettre aux Eléphants de redevenir une nation patronne sur le continent africain.

Riyad Mahrez (28 ans, Algérie)

Il va être attendu par tout le peuple algérien. Considéré comme le joueur le plus technique que les Fennecs aient connu depuis un petit moment, Riyad Mahrez va devoir mener sa sélection vers un sacre tant attendu. Si, malgré la concurrence, il est parvenu à trouver du temps de jeu à Manchester City (7 buts en Premier League dont un sublime lors de la dernière journée), l’ancien joueur de Leicester va devoir prendre ses responsabilités en sélection pour faire briller le drapeau algérien en Egypte.

Kalidou Koulibaly (27 ans, Sénégal)

Le Napolitain est considéré comme l’un des tous meilleurs défenseurs au monde. Kalidou Koulibaly l’a d’ailleurs montré cette saison en Ligue des champions face aux attaquants du PSG (Cavani, Mbappé, Neymar) et de Liverpool (Salah, Firmino, Mané) notamment. On comprend mieux pourquoi les grands clubs européens se l’arrachent. Le Sénégal pourra compter sur ce solide roc pour défendre la sélection et espérer décrocher ce premier titre continental.

André Onana (23 ans, Cameroun)

Comme son coéquipier Hakim Ziyech, c’est avec l’Ajax Amsterdam qu’André Onana s’est fait connaître. Solide, explosif et surtout régulier, le portier du Cameroun (23 ans) est aussi très adroit balle au pied. Celui qui a été formé à la Masia du FC Barcelone aura l’honneur d’être titulaire avec les Lions indomptables, qui défendront leur titre en Egypte.

Thomas Partey (25 ans, Ghana)

Milieu récupérateur et pion essentiel de l’Atlético Madrid, Thomas Partey sera l’un des hommes de bases du Ghana. Si offensivement les Blacks Stars s’appuieront sur André Ayew, le Colchonero, qui côtoie Antoine Griezmann et Saul Niguez, sera essentiel dans la quête d’un premier titre africain depuis 1982 pour les Ghanéens.

Les grands absents de la CAN 2019 :

Naby Keita (24 ans, Guinée), Pierre-Emerick Aubameyang (29 ans, Gabon), Bertrand Traoré (23 ans, Burkina Faso).