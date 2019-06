Qui est Kinsey Wolanski, la jeune femme qui a débarqué sur le terrain pendant la finale de la Ligue des champions ?

Elle a été la star de la soirée. Alors que Liverpool et Tottenham s’affrontaient en finale de la Ligue des champions, samedi soir, Kinsey Wolanski a fait irruption en maillot de bain sur la pelouse.

Rapidement interceptée par le service de sécurité, la jeune mannequin russe Kinsey Wolanski, alias Kinsey Sue, a été escortée hors du terrain après avoir jailli de la tribune derrière les buts d’Allison Becker à la 18e minute de jeu. A ce moment-là du match, les Reds de Liverpool menaient déjà 1-0.

Un incroyable coup de pub

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’intervention de la jeune femme blonde devant le faible spectacle proposé par les joueurs lors de la première mi-temps a porté ses fruits.

Très populaire sur les réseaux sociaux, le mannequin a profité de la finale de la Ligue des Champions pour faire la promotion du site Internet de son petit ami, le youtubeur américano-russe Vitaly Zdorovetskiy.

En effet, sur son maillot de bain noir très échancré, on pouvait lire «Vitaly Uncensored», le nom de la chaîne de son compagnon, connu pour ses caméras cachées et ses canulars dans le monde entier. On y trouve des vidéos suggestives et des femmes très dénudées, dans la même veine que les photos de Dan Bilzerian.

En 2014, le youtubeur avait perturbé de la même manière la finale de la coupe du monde, Allemagne-Argentine, à Rio. Il avait surgi sur le terrain le torse barré de l’inscription «Natural Born Prankster».

Après ce petit instant de folie, sous les yeux du public du stade Wanda Metropolitano de Madrid, mais aussi des millions de téléspectateurs, le nombre d'abonnés de Kinsey Wolanski sur Instagram a tout bonnement explosé. Il est passé de 300 000 à plus de 1,7 millions le lendemain matin.

Et Vitaly Zdorovetskiy n’a pas tarder à réagir pour saluer son exploit : «J’ai hâte de t’épouser», a-t-il écrit sur Twitter.