Quels clubs ont remporté le plus de Bouclier de Brennus ?

Toulouse affronte, ce samedi, Clermont en finale du Top 14 sur la pelouse du Stade France. Et le club haut-garonnais a soulevé le 20e Bouclier de Brennus de son histoire, ce samedi 15 juin. Un record dans l’Hexagone.

Le Stade Toulousain domine le rugby tricolore avec 19 titres de champion de France à son actif en 26 finales disputées depuis sa première en 1909. Il devance son éternel rival du Stade Français, sacré à 14 reprises. Vainqueur de 11 Boucliers de Brennus, Béziers, actuellement en Pro D2, complète le podium.

Derrière, l’Union Bordeaux Bègles totalise 9 titres devant Agen et Lourdes avec chacun 8 sacres. De son côté, Clermont n’a été couronné que deux fois (2010, 2017) et possède un triste record : celui de plus grand nombre de défaites en finale avec onze revers. Au total, 17 clubs ont remporté au moins deux titres ou plus dans l’histoire du Top 14.

Palmarès du Top 14

Stade Toulousain : 20 titres



Stade Français : 14 titres



AS Béziers : 11 titres



Union Bordeaux Bègles : 9 titres



SU Agen : 8 titres



FC Lourdes : 8 titres



USA Perpignan : 7 titres



Racing 92 : 6 titres



Biarritz Olympique : 5 titres



Castres Olympique : 5 titres



Toulon : 4 titres



Bayonne : 3 titres



Pau : 3 titres



Clermont : 2 titres



Tarbes : 2 titres



Narbonne : 2 titres



Lyon : 2 titres