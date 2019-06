PSG : Gianluigi Buffon fait l'éloge d'Adrien Rabiot et explique les raisons de son départ

C’est un soutien inattendu qu’a reçu Adrien Rabiot. Le milieu du PSG, écarté du groupe depuis décembre, a été mis en avant par Gianluigi Buffon.

« Adrien Rabiot est incroyable, extrêmement fort, a confié l’emblématique gardien dans une interview accordée au Corriere dello Sport. C’est aussi un garçon bien et un excellent compagnon dans une équipe. Je ne sais pas vraiment à quoi tiennent les tempêtes médiatiques dont il a été l’objet. »

« Celui que j'ai connu est un 'fuoriclasse', un mélange fantastique, a ajouté Gianluigi Buffon qui ne sera resté qu’une saison au PSG. Il a la force physique de Pogba, c'est une vraie armoire. Il a la personnalité dans le jeu de Vidal et potentiellement le dynamisme et la capacité de projection de Marchisio. »

Un départ prévu depuis janvier

« Il doit encore améliorer son timing quand il approche de la surface adverse. Mais il peut devenir un joueur qui marque 10 buts par championnat », a-t-il conclu concernant le joueur qui est en conflit avec Paris où il ne souhaitait pas prolonger son contrat qui arrive à expiration cet été. A noter que depuis quelques jours, la presse italienne évoque régulièrement la possibilité de voir le joueur âgé de 24 ans rejoindre la Juventus, l’ancien club de… Buffon.

Dans cette interview, celui qui est annoncé du côté de Parme, son club formateur, est également revenu sur son départ du club de la capitale. « Le PSG m’avait déjà annoncé, il y a cinq mois, que je serais le deuxième gardien la saison prochaine. Depuis janvier, j’ai eu tout le temps d'y réfléchir et j’en suis venu à la conclusion que ce n'était pas pour moi. J'ai donc renoncé à beaucoup d'argent et à une option d'un an. »