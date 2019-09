Vidéo : le dérapage de Dimitri Payet, qui risque gros

Dimitri Payet a pété les plombs. L’attaquant marseillais, qui n’a pas apprécié d’être averti en fin de rencontre, samedi, face à Montpellier (1-1), a copieusement insulté l’arbitre. Des propos qui lui ont valu d’être exclu et qui pourraient aboutir sur une lourde suspension.

Après avoir écopé d’un avertissement pour un tacle dangereux sur Vitorino Hilton, l’international tricolore s’est emporté et lancé «enculé va !» à l’encontre d’Amaury Delerue, qui a immédiatement sorti le carton rouge. «Il faut mieux se maîtriser, a regretté le capitaine Steve Mandanda. On va toucher du doigt la justesse de l’effectif…»

Car Boubacar Kamara avait également été expulsé quelques instants plus tôt pour une altercation avec Jordan Ferri et Alvaro Gonzalez s’est blessé en début de match. Les deux défenseurs centraux manqueront le déplacement, mardi, à Dijon pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Tout comme Payet. Et son absence risque de s’allonger pour plusieurs rencontres, alors que la commission de discipline doit se réunir ce mercredi pour étudier son cas.

Il encourt une suspension équivalente ou supérieure à celle infligée à son coéquipier Florian Thauvin en janvier dernier. L’attaquant olympien avait écopé de trois matchs de suspension pour s’être emporté contre la VAR à l’issue d’un match contre Lille (1-2) : «La VAR, c’est quand ça les arrange, bande de clochards.»