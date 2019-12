Les 10 événements sportifs qui ont marqué les années 2010

Résumer la décennie en dix évènements sportifs, quel supplice ! Sans prendre en compte le foot (qui aura à lui seul son Top 10), nous avons sélectionné dix évènements qui ont marqué le monde du sport et particulièrement le sport tricolore entre 2010 et 2019.

Christophe Lemaitre, le sprinter blanc (2010)

Il est entré dans l’histoire. Ce 9 juillet 2010, Christophe Lemaitre établit un nouveau record de France du 100 mètres avec un chrono de de 9’’98 (avec un vent favorable de +1,3 m/s) lors des championnats de France à Valence. S’il améliore de quatre centièmes de secondes son record personnel et d’un centième de seconde la meilleure marque française détenue par Ronald Pognon, il devient surtout le premier sprinteur blanc de l’histoire - et toujours le seul à ce jour - à franchir la barre symbolique des 10 secondes depuis l’apparition du chronométrage électrique en 1968.

Sébastien Loeb, l’ogre du WRC (2012)

Sébastien Loeb est entré à jamais dans l’histoire du sport automobile en décrochant neuf titres de champion du monde des rallye. Le dernier sacre d'une incroyable série entamée en 2004 en compagnie de son fidèle copilote Daniel Elena a eu lieu le 7 octobre 2012 sur ses terres alsaciennes. Le pilote français, qui participe désormais au Dakar et à d'autres courses, aura survolé la discipline et aura même mis un énorme coup de projecteur sur le WRC dans l’Hexagone.

Renaud Lavillenie détrône le Tsar chez lui (2014)

Le ciel est tombé sur la tête du Tsar le 15 février 2014. Chez lui et sous ses propres yeux, Sergueï Bubka voyait Renaud Lavillenie battre le record du monde du saut à la perche en salle en effaçant une barre à 6,16 m. Sans doute le plus grand exploit de l’histoire de l’athlétisme français.

Usain Bolt, la preuve par trois (2016)

Après avoir régner en 2008 à Pékin et 2012 à Londres, Usain Bolt a remis ça à Rio en 2016 en remportant trois nouveaux titres olympiques (100 mètres, 200 mètres et en 4x100 mètres). Neuf médailles d’or en trois Jeux olympiques, le sprinter jamaïcain, désormais à la retraite et qui possède les records du monde du 100 et 200m, a ainsi égalé le record de l’Américain Carl Lewis et du Finlandais Paavo Nurmi. Tout simplement foudroyant.

Michael Phelps, un poisson dans l’eau (2016)

C’est tout simplement le plus grand nageur de tous les temps. Retraité après les JO de 2012, Michael Phelps a replongé dans les piscines en 2014 pour continuer sa moisson de médailles olympiques commencée à Athènes en 2004. L’Américain est alors reparti du Brésil avec cinq titres olympiques de plus (deux en individuel, trois par équipes), portant son total à 23 médailles d’or et 28 médailles olympiques au total. Avec ce record, il a ainsi pu prendre pour de bon sa retraite.

La Decima de Rafael Nadal (2017)

C’est son jardin. Rafael Nadal a remporté son dixième Roland-Garros le dimanche 11 juin à Paris. De quoi confirmer que l’Espagnol est bien le maître des lieux. Si on lui prédisait chaque année qu’il ne parviendrait pas à faire mieux, «Rafa» a écœuré ses adversaires même lorsqu’il était en position de faiblesse. Mais il ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a ajouté, depuis, deux titres à la Porte d’Auteuil. Un extra-terrestre.

Teddy Riner, puissance 10

A Marrakech, le 11 novembre 2017, Teddy Riner ajoutait un dixième titre de champion du monde du judo à son palmarès, après sa victoire contre le Belge Toma Nikiforov. Le patron des tatamis confirme ainsi sa suprématie dans ce sport. Et il compte bien décrocher un troisième titre olympique dès 2020 à Tokyo, au pays du Judo.

François Gabart, le petit mozart des mers (2017)

En bouclant le 17 décembre 2017 son tour du monde à la voile en solitaire et sans escale en 42 jours, 16 heures et 40 minutes, François Gabart a réalisé un véritable exploit. Agé de 34 ans, il est devenu le quatrième navigateur de l’histoire de la course au large à battre un record sur un tour du monde en solitaire sans escale. Et prouve qu’il est un marin hors pair.

Le tsunami Martin Fourcade (2018)

Rarement un homme avait autant dominé sa discipline. Martin Fourcade a tout gagné et l’a confirmé en 2018 en réalisant des Jeux olympiques incroyables. Porte-drapeau des Bleus aux JO de Pyeongchang, il s’incline certes sur le sprint mais remporte ensuite la poursuite, la mass-start puis le relais mixte. Il termine cinquième de l’individuel et du relais hommes. Mais en 2018, Martin Fourcade a battu tous les records : triple champion olympique, il est devenu le Français le plus titré aux JO, été et hiver confondu. Le seul, avec Jean-Claude Killy en 1968, à remporter trois médailles d'or la même année. En plus de ça, il a remporté cette même année son septième gros globe consécutif, battant le record d’Ole Einar Bjørndalen. Impérial.

La renaissance de Tiger Woods (2019)

Personne n’y aurait cru, Tiger Woods l’a fait. Onze ans après sa dernière victoire en Grand Chelem, la légende vivante du golf a ajouté, le 14 avril 2019, un 15e Majeur à son palmarès en triomphant à Augusta. Incroyable lorsque l’on sait qu’il a vécu une véritable traversée du désert : un divorce retentissant, pas moins de quatre opérations du dos entre 2014 et 2017 dont une arthrodèse pour fusionner définitivement ses vertèbres. A force de travail et grâce à un mental d'acier, le célèbre golfeur s’est finalement relevé. L’un des plus beaux moments de sport de l’année 2019.