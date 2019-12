Neymar prolongé et futur capitaine du PSG ?

Après un été mouvementé et des envies de retour à Barcelone, Neymar est resté au PSG, où il semble avoir tourné la page et retrouvé le sourire. Au point de prolonger son contrat dans la capitale ?

Des discussions ont été entamées ces dernières semaines entre les deux parties. Devant l’état d’esprit irréprochable affiché par la star brésilienne et ses récentes prestations, Leonardo s’attellerait à tenter de convaincre l’ancien Barcelonais de poursuivre l’aventure avec le PSG.

Le directeur sportif parisien aurait ainsi multiplié les rencontres avec son entourage proche, selon Foot Mercato, et pas plus tard que mercredi dernier lors de la rencontre de Ligue des champions contre Galatasaray qu’il a suivi en loge au côté de son père et de son agent Pini Zahavi.

Si les négociations suivent leur cours, aucune offre n’a pour le moment été soumise par la direction parisienne au clan du Brésilien. De son côté, Neymar, sous contrat jusqu’en juin 2022, se laisse encore le temps de la réflexion avant de prendre sa décision. Et elle devrait être en grande partie conditionnée par le parcours en Ligue des champions du PSG, qui sera opposé au Borussia Dortmund en 8e de finale. Mais la porte n’est pas totalement fermée. «Pourquoi vouloir partir d’ici ? J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles», a-t-il confié dans une interview accordée à France Football.

Et preuve de son investissement, il serait honoré de porter le brassard de capitaine. «Être capitaine, c’est quelque chose de particulier. Tu peux être un capitaine sans avoir le brassard autour du bras. Mais évidemment que ce serait un honneur», a déclaré Neymar. Même s’il n’en fait pas une fixation et qu’il préfère s’exprimer avec le ballon entre les pieds. «Après, je n’y pense pas. (…) Ce que je veux avant tout, c’est jouer. Être sur le terrain», a-t-il ajouté après avoir vanté les qualités de Thiago Silva dans ce rôle.

«Le capitaine de terrain est celui qui te dirige, qui crie, qui regarde et recadre ses partenaires. Mais ça, ce n’est pas mon profil. Je parle assez peu pendant un match, au contraire de Thiago Silva qui est un monstre sur le terrain, un véritable animal. Lui parle avec tout le monde. Il joue bien. C’est un vrai capitaine.» Mais le défenseur est en fin de contrat en juin prochain et pourrait quitter Paris…