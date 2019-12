Futur adversaire du PSG, le Borussia Dortmund s'offre la pépite Erling Braut Haaland

Le Borussia frappe en premier. Dortmund a officialisé dimanche le recrutement de l'attaquant norvégien Erling Braut Haland en provenance du Red Bull Salzbourg.

Alors que le mercato n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, le club allemand n'a pas attendu et a présenté dimanche sa recrue hivernale. Pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de l'attaquant qui a explosé aux yeux du grand public lors des six premiers mois de la saison en Ligue des champions.

Agé de 19 ans, ce solide prodige d’1,94m a inscrit 8 buts en phase de poules lors des six matchs du Red Bull Salzbourg. Et pas contre n’importe quels clubs. Après un triplé contre Genk lors de la première journée, il a ensuite trouvé les filets face à Liverpool et Naples. De quoi attirer très rapidement le regard des grands clubs européens.

Et c’est finalement le futur adversaire du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions (match aller le 18 février, retour le 11 mars) qui a raflé la mise. Auteur de 16 buts en 14 matchs de championnat d’Autriche, Haland, qui a fait ses gammes du côté de Bryne et Molde, se frottera donc aux coéquipiers de Kylian Mbappé.

Haland s'est engagé avec le Borussia jusqu'en 2024. Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros. Une excellente affaire pour le club allemand.