Record de précocité, Ligue des champions, Keane… Tout savoir sur Erling Braut Haaland, le prodige norvégien

Il va très vite. Erling Braut Haland est un précoce qui n'a pas le temps. Après avoir brillé en Ligue des champions avec Salzbourg, il a signé avec le Borussia Dortmund.

A 19 ans, cet attaquant norvégien a explosé aux yeux du grand public à l’occasion de la première journée de la C1. Il lui avait suffi de 45 minutes pour s’offrir un coup du chapeau contre les Belges et confirmer son statut de pépite du football en devenant le troisième joueur le plus jeune de l’histoire à inscrire trois buts dans un match de cette compétition à 19 ans et 58 jours, derrière Wayne Rooney (18 ans et 340 jours), et Raul (18 ans et 113 jours). Plus fort que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé.

Une performance qui s'est confirmée par la suite puisqu'il a inscrit un but contre Liverpool et un doublé contre Naples lors des journées qui ont suivi.

Neuf buts en un match

Il faut dire qu’il a le football dans le sang. Né en Angleterre en 2000, il est le fils d’Alf-Inge, un ancien professionnel. Joueur de Leeds et de Manchester City notamment, il n’a pas eu une grande carrière mais il s’est rendu célèbre en étant victime d'un véritable attentat de la part de Roy Keane. À la 86e minute du derby Manchester United-Manchester City, le 21 avril 2001, l’Irlandais taclait en retard Haland au niveau du genou droit.

C’est au Bryne FK qu’Erling Braut Haland fera ses gammes. Il sera d’ailleurs recruté par Ole Gunnar Solskjaer, alors entraineur de Molde en 2017. Il explosera lors de sa deuxième saison avec 12 buts en 15 rencontres, à 18 ans.

Le Red Bull Salzbourg le recrute pour 5 millions en hiver pour cinq ans. Si ses débuts sont timides, il se rattrapera d’abord lors du Mondial U20 où il marquera 9 buts en une rencontre (!) contre le Honduras (12-0). Du jamais vu en Europe. Pas étonnant que les grands clubs se l'arrachent.