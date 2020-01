Euro 2020 : qui est Elohim Prandi, la nouvelle pépite du handball tricolore ?

C’est l’itinéraire d’un surdoué. A 21 ans, Elohim Prandi, qui devrait disputer l’Euro 2020 avec l’équipe de France (9-26 janvier), est considéré comme la future star du handball tricolore. Présentation de ce colosse à la trajectoire impressionnante.

A 21 ans, Elohim Prandi casse la baraque. Ce beau bébé d’1,93m pour 96kg ne passe pas inaperçu et ça, les défenses adverses pourront le confirmer. Arrière gauche de l’USAM Nîmes, il est l’un des tout nouveaux visages de l’équipe de France de handball qui disputera le championnat d’Europe en ce mois de janvier. Rien d’illogique lorsque l’on connait son parcours.

Fils de Raoul Prandi, ancien Barjot (4e des JO 1996 à Atlanta), et de Mézuela Servier, capitaine de l’équipe de France féminine dans les années 1990, Elohim a le handball dans le sang. «J’ai hérité du corps athlétique et de la puissance de mon père. De ma mère, j’ai pris l’explosivité, la tonicité du bas du corps», confiait-il récemment au JDD. C’est donc tout naturellement qu’il a suivi ses parents et s’est lancé très rapidement.

Elohim Prandi, ami de Kylian Mbappé

Le natif d’Istres a d’abord fait ses gammes du côté de Torcy puis au pôle espoir de Chartres, la ville où son père a mis un terme à sa carrière, avant de faire ses débuts professionnels avec l’US Ivry, en Proligue, à 15 ans. Prématuré, peut-être. Logique, complètement. «Elohim a toujours su se sortir du lot et être en avance sur sa génération, détaille Laila El Guif, rédactrice pour le site Handballtransfert-hand day. Depuis son arrivée à Nîmes, il a su montrer tout son potentiel et se créer une place de titulaire. Il est souvent un des acteurs clés de son équipe et il a su prouver que malgré son jeune âge, il est capable de prendre ses responsabilités tout en continuant sa marge de progression.»

Pas étonnant que le PSG handball ait jeté son dévolu sur lui et lui ait fait signer un contrat de trois ans. Prandi, auteur de plus de 200 buts lors de ces deux premières saisons dans le Gard, rejoindra le club de la capitale l’été prochain. «Cela ne me surprend absolument pas de voir qu’il a choisi de signer du côté du PSG, confie Laila El Guif. C’est un jeune en devenir, il a tout pour s’y imposer et il risque d’être un atout fort pour le club de la capitale, dans les années à venir.» Le club parisien pourra ainsi se targuer d’avoir dans ses rangs les deux nouvelles pépites du football et du handball : Kylian Mbappé et Elohim Prandi. D’ailleurs les deux prodiges se connaissent très bien depuis l’âge de 13 ans. Leurs mères sont meilleures amies.

Évidemment comme tout jeune joueur, celui qui est déjà le «chouchou» de la Lidl StarLigue a encore des choses à corriger. «Il doit encore travailler sa défense, pense Laila El Guif. Il doit être plus vigilant en défense pour ne pas se faire avoir. Après cela viendra avec l’expérience et la maturité du joueur. Par moment aussi, il doit «canaliser» sa fougue et son engagement.» Nul doute que partager le quotidien des joueurs d’expérience comme Michaël Guigou à Nîmes ou les champions tricolores en équipe nationale, devrait rapidement le faire gagner en expérience.

Une sélection qu’il a donc rejoint en octobre lorsque Didier Dinart a convoqué celui qui ressemble à l’arrière gauche que l’équipe de France recherchait depuis un petit moment. Chez les jeunes, il a remporté l’Euro 2016 et deux titres mondiaux (2017 et 2019). Et désormais c’est avec les A qu’il rêve de gloire et de triomphe, à l’Euro mais aussi aux Jeux de Tokyo l’été prochain. Un rêve qu’il partagera peut-être avec Kylian Mbappé qui souhaite y être.