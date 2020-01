Vers un Grand Prix de F1 en Arabie Saoudite ?

Dakar, championnat du monde de boxe, Supercoupe d'Espagne... L'ambition sportive de l'Arabie Saoudite est grande, et le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'organisation d'un Grand Prix de F1 est en cours de discussion pour une première édition en 2023.

Cette annonce a été faite le 17 janvier à l'occasion d'une arrivée d'étape du Dakar. Le tracé de cette future course, dessiné par Alexander Wurz, ancien pilote de Formule 1 et d'endurance, actuel président de l'association des pilotes, sera concentré dans un complexe de divertissements à quelques dizaines de kilomètres de Riyad. Un premier visuel a d'ailleurs été dévoilé, dans lequel l'on peut voir les voitures dévaler à côté d'un parc d'attractions.

If you are looking for hard-core adventure, rocketing adrenaline levels and endless fun, we know just the place.



